“الإمبراطور” ينقلب مُجددا على فيغولي

عاد “فاتح تيريم” مُدرب “غالاتاساراي”، للتشكيك في مؤهلات الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، مؤكدا على ضرورة وضعه في قائمة المعروضين للبيع.

وأشارت تقارير إعلامية تركية، بأن “الإمبراطور”، أكد مُجددا لإدارة فريقه، عدم مُعارضته فكرة رحيل الجناح الأيمن خلال الميركاتو الشتوي الداخل.

وأوضحت، بأن “سوسو” ورغم العروض الكبيرة التي قدمها مؤخرا في الدوري ورابطة الأبطال، إلا أنه لا يزال غير مرغوب فيه.

وكشف خريج “غرونوبل”، مؤخرا بأنه مُرتاح مع “الأسود”” رياضيا وماديا “راتب سنوي يصل لـ3.8 مليون أورو”، ولا يُريد تغيير الأجواء،