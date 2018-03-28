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الإمبراطور يُحذّر فيغولي !!

الرياضة
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الإمبراطور يُحذّر فيغولي !!
بقلم أمير بهلول

كشفت الصحف التركية أنّ مدرب غلطة سراي “فاتح تيريم”، قد اجتمع مع نجم الفريق “سفيان فيغولي” وطلب منه عدم التهور في المباراة المقبلة للفريق.

حيث سيواجه زملاء “فيغولي” نادي “طرابزون سبور” بعد أن كانت مباراة الذهاب مثيرة وعنيفة تسببت في طرد “سوسو”.

وكان الجزائري في منحى تصاعدي قبل أن تحطمه تلك البطاقة الحمراء والتي عوقب على إثرها بالإيقاف لـ3 مباريات كاملة.

وقال تيريم لفيغولي: “أنسى ما حدث في الذهاب، فحالة الطرد والعقوبة كانت قاسية، أنسى ما حدث مع لاعب طرابزون سبور”.

وأضاف: “لدينا مباريات مهمة قادمة ولا نود خسارتك، لا تفعل شيئا سيئا في المباراة”.

وقد أبدى الجزائري تفهمه وأكد أنه لن يقوم بأي شيء في المباراة سوى مساعدة زملائه على تحقيق الفوز.


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