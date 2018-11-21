“الإمبراطور” يُحوّل “فيغولي” لمركز جديد في “غلطة سراي”

كشفت الصحف التركية، أن “فاتح تيريم” مدرب “غلطة سراي” يتجه لإشراك “سفيان فيغولي” في المباريات المقبلة للفريق في منصب صانع ألعاب.

فقد تعرض المغربي “يونس بلهندة” لإصابة ستبعده عن الميادين لأكثر من شهر وهو ما سيجعل “سوسو” يلعب في مركز صانع الألعاب.

وشارك “فيغولي” في آخر مباراة له مع “الخضر” في ذات المركز وهو الذي منح تمريرة حاسمة لـ “محرز” في مباراة “الطوغو” في تصفيات “الكان”.

ولهذا فإن المدرب “فاتح تيريم” يرى أن “سفيان” سيكون قادرا على قيادة هجوم الفريق وصناعة اللعب وتغيير ريتم المباراة.