“الإمبراطور” يُريد التخلص من “فيغولي” وصديقه “المغربي”!

إزدادت وضعية الدولي الجزائري، سفيان فيغولي تعقيدا مع ناديه “غلطة سراي”، بسبب إصرار المُدرب “فاتح تيريم” على التخلص منه سريعا.

وإتفقت وسائل الإعلام التركية على أن “الإمبراطور” أعلم إدارته بضرورة، بيع عقد “سوسو” وزميله المغربي “يونس بلهندة” على وجه التحديد.

وجاء موقف التقني المُخضرم الساعي لطرد الجناح الطائر، لعدم رضاه عن مُستواه، وعدم رغبته في الدخول في صراع عقيم معه.

وأبدى “فيغولي” عدم رضاه، بعدما أحيل على مقاعد البدلاء خلال إفتتاح مُباريات الدوري، مُتخوفا من إستمرار الوضع في الأسابيع القادمة.