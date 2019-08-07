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“الإمبراطور” يُعاكس “فيغولي” ويبُعده عن “السوبر كوب”

الرياضة
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“الإمبراطور” يُعاكس “فيغولي” ويبُعده عن “السوبر كوب” فيغولي
بقلم عبد النور حواز

فضل المدرب التركي لفريق “غلطة سراي” “فاتح تيريم” إبعاد النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” عن التشكيلة الأساسية.

التي ستواجه “أكهيسار سبور” في نهائي الكأس الممتازة التركية سهرة اليوم الأربعاء بداية من الساعة السابعة ونصف.

وكان بطل إفريقيا 2019 رفقة الخضر قد قطع عطلته وعاد للتدريبات خصيصا من أجل المُشاركة في “السوبر كوب”.


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