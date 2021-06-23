الإمبراطور يُقرّر التخلص من “فيغولي”

كشفت مصادر صحفية “تركية”، أن “فاتح تيريم” مدرب “غلطة سراي” التركي قد قرر التخلص من الجزائري “سفيان فيغولي”، وعدم منحه فرصة أخرى من أجل إنهاء عقده الموسم المقبل، ليتأكد رحيل “سوسو” عن “السيم بوم”.

وأكدت ذات المصادر، أن “تيريم” أخبر الإدارة بعدم حاجته لـ “فيغولي” الموسم المقبل، وطالبهم بإيجاد حل من أجل فسخ عقده بالتراضي أو تسهيل عملية خروجه بخفض القيمة التي تطالب بها الإدارة والتي قدرت بـ 5 ملايين أورو.

في نفس السياق، لدى “سوسو” العديد من العروض من مختلف الأندية الأوروبية سواء في اليونان، إسبانيا وفرنسا، وحتى من الأندية الخليجية.