الإمتحانات الإستدراكية بداية من الأحد المقبل
بقلم أمينة داودي
حدّّدت وزارة التربية الوطنية تاريخ ومواعيد الإختبارات الإستدراكية في جميع الأطوار التعليمية الثلاثة.
وسيكون التلاميذ المستفيدون من الدورة الإستدراكية في الطور الإبتدائي لسنوات الثانية والثالثة والرابعة على موعد يومي 23 و 24 جوان 2024 لاجتياز الإمتحان.
أما في مرحلة التعليم المتوسط فالسنوات الأولى ،الثانية والثالثة سيكون الإختبار الإستدراكي يومي 26 و 27 جوان 2024.
و في التعليم الثانوي فتلاميذ السنوات الأولى والثانية ستكون الإختبارات الإستدراكية يومي 23 و 24 جوان 2024.
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