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الإمتحان الإستدراكي لشهادة الدراسات الطبية في جويلية والغائب مفصول آليا

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الإمتحان الإستدراكي لشهادة الدراسات الطبية في جويلية والغائب مفصول آليا
بقلم مصطفى.ق

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم  أن الامتحان الاستدراكي لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة سيكون من 1 الى 19 جويلية.

وأوضحت الوزارة في بيان  تحوز النهار اون لاين على نسخة منه  ان هذه الدورة تأتي بعد الدورة العادية.

التي جرت  في الفترة الممتدة من 18 مارس الى 12 أفريل المنصرم وفقا للنصوص التنظيمية الجاري العمل بها.

وأضافت الوزارة أن المترشحين الذين لم يجتازوا امتحان الدورة العادية  بإمكانهم التسجيل في القوائم المتواجدة على مستوى الاقسام المنتمين إليها.

في  الفترة الممتدة من 17 الى 24 جوان الجاري إذا رغبوا في ذلك.

وبعد أن ذكرت بأن هذه الدورة الاستدراكية تعتبر الاخيرة للسنة الدراسية  2017- 2018.

أكدت الوزارة أن مترشحي الدفعة الذين لن يتقدموا للامتحان الاستدراكي يعتبرون في حالة تخلي عن الامتحان، وبالتالي فهم مفصولون آليا.

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