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قناة النهار

الإمتحان / في موقف حزين 😢😢عجوز مُصابة بالزهاير تبكي بعدما شافت صورتها وهي صغيرة

بقلم قناة النهار
الإمتحان / في موقف حزين 😢😢عجوز مُصابة بالزهاير تبكي بعدما شافت صورتها وهي صغيرة
برامح النهار في رمضان
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رابط دائم : https://nhar.tv/pzVdE
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