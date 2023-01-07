الإمضاء على عقد شراء لاستقبال قاطرتين بحريتين لصالح STH

تم اليوم السبت، الامضاء على عقد شراء بين شركة تسير واستغلال طرفيات موانئ المحروقات وايكوراب، من اجل استقبال قاطرتيين لصالح STH.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، تم إمضاء هذا العقد، على هامش إشراف وزير الطاقة والمناجم على حفل استلام أول قاطرة بحرية فولاذية مُصنعة محليا لفائدة مُجمع سوناطراك.

ورافق الوزير، كل من وزير الصناعة ووزير النقل، وكذا حضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

هذا وتم اليوم السبت، استلام أول قاطرة بحرية مُصنعة محليا من طرف المؤسسة الجزائرية لبناء وإصلاح قوارب الصيد (إيكوراب)، على مستوى الورشة البحرية إيكوراب ببوهارون تيبازة.

وتم تسليم القاطرة، لصالح شركة تسير واستغلال طرفيات موانئ المحروقات STH، فرع مجمع سوناطراك. والمتخصصة في تشغيل، إدارة وتطوير محطات المحروقات البحرية.

كما تساهم في تمكين موانئ النفط الجزائرية للاستجابة لمُتطلبات سوناطراك لاسيما فيما يتعلق بزيادة قدرتها في تصدير المحروقات. وضمان تحميل السفن في أفضل ظروف السلامة والتكلفة وحماية البيئة.

وأكد وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، أن هذه العملية تندرج ضمن سياسة مجمع سوناطراك المتعلقة بترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني.

وكذا في إطار سياسة المجمع الجديدة لتقوية أداة الإنتاج الوطني عن طريق دعم وتشجيع المؤسسات الوطنية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات المبتكرة والناشئة. للمشاركة في تطوير النسيج الاقتصادي والصناعي للبلاد.

بالإضافة إلى خلق ديناميكية لتطوير الصناعات المحلية وتشجيع المؤسسات الجزائرية لتوطين صناعة المعدات وقطع الغيار. تماشيا مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للحكومة والمساهمة في دعم الإدماج الوطني.