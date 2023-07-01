الإمضاء على محاضر خروج الأساتذة في عطلة هذا الثلاثاء

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 4 جويلية لإمضاء الأساتذة على محاضر الخروج، في الطورين الابتدائي والمتوسط، وتأجيلها بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي المعنيين بتصحيح أوراق البكالوريا.

وتبدأ عطلة الصيف بالنسبة للإداريين بعد الإنتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية. خاصة ما تعلق باجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الإمتحانات الرسمية. وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي.

وقد تم تحديد تاريخ خروج المنطقتان الأولى والثانية بداية من مساء الخميس المصادف ل 20 جويلية. والمنطقة الثالثة بداية من مساء 13 جويلية.