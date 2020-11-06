الإنتخابات الأمريكية: بايدن متقدم على ترامب في أريزونا

أفاد مركز إديسون الأمريكي للأبحاث، أنالمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، جو بايدن، تمكن من الفوز في السباق الانتخابي بأريزونا.

وتقدم جو بايدن، على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا اليوم الجمعة.

وتعيش أميركا لحظات حاسمة في سباق الرئاسة المحتدم بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وخصمه الديمقراطي جو بايدن.

وأعلنت ولاية جورجيا الأمريكية حيث تحتدم المنافسة بين جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب، أنّها ستعيد فرز أصوات الناخبين في الولاية.

وقال الوزير في ولاية جورجيا براد رافنسبرغر في مؤتمر صحافي في اتلانتا، إنّ المنافسة في جورجيا لا تزال محتدمة.

مضيفاً انّه في ظل هامش ضيق إلى هذا الحد، ستتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا.

وفي بنسلفانيا، كشفت آخر حصيلة لفرز أصوات الناخبين الأمريكيين تقدم بايدن على ترامب في الولاية المتأرجحة، بحسب فوكس نيوز.