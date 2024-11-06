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الإنتخابات الأمريكية.. ظهور النتائج الأولية وترامب في المقدمة

بقلم عايدة.ع
الإنتخابات الأمريكية.. ظهور النتائج الأولية وترامب في المقدمة
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ظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأميركية، التي يتنافس فيها كل من الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس، وهذا بعد إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات.

وأظهرت النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب. بحصوله على 247 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 210 أصوات لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

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