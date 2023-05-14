الإنتخابات التركية.. أردوغان يحافظ على الصدارة بنسبة 49.5 بالمئة

توشك عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والعامة بتركيا على الانتهاء، أين تم فرز 95.8 بالمئة من صناديق الاقتراع.

ويحافظ طيب رجب ادوغان على الصدارة بنسبة 49.5 بالمئة، فيما يتقدم المترشح كمال أوغلو في النتائج ليصل إلى نسبة 44.8 بالمئة من الأصوات.

وتقدر نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والعامة بـ88.3 بالمئة. هذا وانتهت عملية فرز الأصوات انتهت ببعض الولايات ومستمرة في أخرى

وحقق مرشح المعارضة كمال أوغلو مفاجأة في العاصمة أنقرة ويتقدم بشكل طفيف عن منافسه أردوغان.