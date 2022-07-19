الإنتخابات الجزئية: المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية من 20 إلى 28 جويلية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن فترة المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية تحسبا للإنتخابات الجزئية المقررة يوم 15 أكتوبر المقبل بست بلديات من ولايتي بجاية وتيزي وزو. ستنطلق يوم 20 جويلية وتدوم إلى غاية 28 جويلية 2022.

وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيانها. أنه تبعا لصدور المرسوم الرئاسي رقم 22-266 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق لـ 17 جويلية سنة 2022. المتضمن إستدعاء الناخبين لانتخابات جزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية ليوم 15 أكتوبر سنة 2022. فإنها تنهي على علم المواطنات والمواطنين. أن فترة المراجعة الإسثنائية للقوائم الإنتخابية بالبلديات المعنية ستنطلق يوم 20 جويلية 2022 وتدوم إلى غاية يوم 28 جويلية 2022.

كما أشار البيان، أنه يتعين على “المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية. لا سيما البالغين ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع. تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ببلدية إقامتهم. والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وأوضح البيان، أنه يتعين على “الناخبات والناخبين الذين غيروا مقر اقامتهم أن يتقربوا من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية. مقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم. ويجب أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته”.

وأوضحت السلطة أن مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية “تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة ونصف مساء ما عدا يوم الجمعة”.

كما أفاد البيان، أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية. فيمكنهم أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات الاتية: بلدية مسقط رأس المعني، بلدية آخر موطن للمعني. بالإضافة كذلك إلى بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني. وذلك طبقا لأحكام المادة 57 من الامر 24-01 المؤرخ في 10 مارس 2021. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.

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