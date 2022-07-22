الإنتخابات الجزئية في أكتوبر ستجرى بنفس إجراءات إنتخابات 27 نوفمبر 2021

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن الإنتخابات الجزئية ليوم 15 أكتوبر القادم و التي تخص ستة مجالس شعبية بلدية بولايتي بجاية وتيزي وزو. ستجرى بنفس الإجراءات والتدابير التنظيمية التي تم العمل بها خلال إنتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية ليوم 27 نوفمبر 2021.

وأشارت السلطة الوطنية في بيان لها إلى المواطنات والمواطنين وكذا الأحزاب المعتمدة الراغبة في الترشح أو تقديم قوائم ترشح. للإنتخابات الجزئية في عدد بلديات بجاية وتيزي وزو. أن هذه الأخيرة ستجرى بنفس التدابير التنظيمية والإجراءات التي تنص عليها الأحكام المتضمنة في القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ساري المفعول.

وأضاف البيان، أن المجالس الشعبية البلدية المعنية بالإنتخابات الجزئية التي ستجرى في 15 أكتوبر القادم هي: فرعون، مسيسنة، أقبو، وتوجة بولاية بجاية. بالإضافة كذلك إلى بلديتي آيت محمود وآيت بومهدي بولاية تيزي وزو.

وأضاف أنه طبقا للتعليمة الموجهة إلى منسقي السلطة المستقلة بولايتي بجاية وتيزي وزو. فبالنسبة لاستمارات إكتتاب التوقيعات الفردية. يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة. أن تدعم بعدد من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. حيث يتوجب الحصول على 260 توقيع في حالة ما إذا كان المجلس الشعبي البلدي به 13 مقعدا. و 300 توقيع إذا كان به 15 مقعدا و805 توقيع إذا كان به 23 مقعدا.

كما ستنتهي آجال إيداع إستمارات إكتتاب التوقيعات لاعتمادها من قبل القاضي رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية 12 ساعة، على الأقل. من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات. أي يوم 25 أوت 2022 على الساعة منتصف النهار (12 سا00)”.

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