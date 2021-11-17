الإنتخابات الليبية.. سيف الإسلام القذافي يصدر أول بيان بعد ترشحه

أصدر سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، اليوم الأربعاء، أول بيان له بعد ترشحه للإنتخابات الرئاسية الليبية.

وشدد سيف الإسلام، في بيانه على ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية. كما قال أنه لن يتمكن أحد من التصويت ولا من المشاركة ولا من إتخاذ القرار بدونها.

ودعا المترشح للإنتخابات الرئاسية، كافة المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع لاستلام بطاقاتهم الإنتخابية.

وتابع سيف الإسلام القذافي القول: “بطاقاتكم الانتخابية هي جواز عبوركم لصناديق الإقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل. وتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة، للنهوض ببلادنا وإعادة تأهيلها وإعمارها، وإعادتها لمكانتها الأولى بين الدول”.

كما دعا القذافي إلى تحقيق حلم إنقاذ ليبيا من نير الاحتراب والفوضى واستعادة الاستقرار والسلام والإزدهار والتعايش الأخوي والوئام المجتمعي.

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قدم اليوم الأحد سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الراحل، ملف ترشحه شخصيا في فرع مفوضية الانتخابات بمدينة سبها جنوب ليبيا.

وكانت منذ أيام أكدت مصادرمقربة من عائلة القذافي انه سيقدم ملف ترشحه للرئاسيات الليبية، وهذا لرغبته وطموحاته السياسية. عشية الإنتخابات الرئاسية التي أصبحت حاسمة لاستعادة وحدة البلاد.

ويعتقد سيف الإسلام من خلال مشروعه، أنه قادر على تنفيذه من خلال الدعوة الآن للعودة إلى الماضي. لدرء عشر سنوات من التراخي والانقسامات السياسية التي تستمر في إفقار ليبيا.

وسبق وأن انتقد سيف الإسلام القذافي، الصائفة الماضية، عبر صفحات جريدة “نيويورك تايمز”، الوضع السائد حاليا في ليبيا. كما قال أنه لا يوجد مال ولا أمن، لم يعد هناك حياة بليبيا.

كما علق على نقص البنزين بالبلاد، وقال أن ليبيا نقوم بتصدير النفط والغاز إلى إيطاليا، والبلاد تعاني من إنقطاع التيار الكهربائي.

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