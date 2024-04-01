الإنتخابات المحلية التركية.. المعارضة تهزم أردوغان وتُحقق إنتصارا تاريخياً

حقق حزب المعارضة الرئيسي في تركيا انتصارا كبيرا في الانتخابات المحلية بفوزه بمدينتي إسطنبول وأنقرة الرئيسيتين.

وتمثل النتائج ضربة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان يأمل في استعادة السيطرة على المدن بعد أقل من عام من فوزه بولاية رئاسية ثالثة.

وحقق أكرم إمام أوغلو، الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول أول مرة في عام 2019، فوزا ثانيا لحزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض.

وربما كان متوقعًا أن يتراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة لعدة أسباب. لكن النتائج الأولية أظهرت تراجعًا كبيرًا غير متوقع وخسارة مدوية له.

حيث تقدم عليه حزب الشعب الجمهوري لأول مرة، ولم يكتفِ بالاحتفاظ ببلديات بعض المدن الكبرى. وإنما ضم لها مدنًا ومحافظات إضافية في مشهد فوز كاسح شكّل صدمة للكثيرين.

وفي عموم الولايات التركية حصل حزب الشعب الجمهوري على 37.7% بعد فرز 99.8% من الأصوات.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 35.4%، في حين حصل حليفه حزب الحركة القومية على 4.9%.

أما حزب الرفاه الجديد فقد حصل على 6.1% وحزب الشعوب الديمقراطي على 5.6% وحزب الجيد على 3.7%.

أردوغان يعلق على نتائج الانتخابات البلدية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب فوز المعارضة في الانتخابات المحلية إن النتيجة تشكل “نقطة تحول”. وتعهد بمراجعة أداء حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي خطاب ألقاه من شرفة المقر الرئيسي للحزب الحاكم في أنقرة بعد منتصف الليل. قال أردغان إن حزب العدالة والتنمية لم يحصل على ما كان يأمله من الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد.

وبعد أن شدد على احترام حزبه لما أفرزته الصناديق والتزامه بالديمقراطية. أضاف أن هذه الانتخابات ليست نهاية الطريق لكنها نقطة تحول من أجل تقييم المرحلة السابقة.

وتعهد الرئيس التركي بتحليل نتائج الاقتراع، وأكد أن حزبه سيجري بكل شفافية وشجاعة النقد الذاتي ويعمل على إصلاح الأخطاء.