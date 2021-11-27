الإنتخابات المحلية.. رئيسة بلدية شيقارة زهية بن قارة تُدلي بصوتها

أدت زهية بن قارة، رئيسة بلدية شيقارة في ولاية ميلة، اليوم السبت، بصوتها الإنتخابي، في إطار محليات 27 نوفمبر.

وتملك زهية بن قارة، شعبية كبيرة، نظرا لما حققته من مشاريع لصالح بلديتها خاصة من جانب التنمية المحلية والتهيئة.

وزهية بن قارة، هي رئيس بلدية شيقارة منذ سنة 2017.

وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة، من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

كما تم إعطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت في الانتخابات المحلية والولائية “محليات 27 نوفمبر”، من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، على الساعة الثامنة صباحا.

وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479، وسخر لهذه الإنتخابات 1.228.580 مؤطر. وكذا تحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

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