سمحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بتقديم تاريخ إفتتاح الإقتراع للإنتخابات البلدية والولائية بـ72 ساعة عبر 10 ولايات.

جاء هذا حسب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 نوفمبر 2017، والصادر في الجريدة الرسمية بالعدد 64.

ورخصت وزارة الداخلية تقديم موعد افتتاح الإنتخابات لولايات أدرار، الأغواط، باتنة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، النعامة والوادي بـ72 ساعة على الأكثر.

وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن لولاة الولايات المذكورة تقديم إفتتاح الإقتراع بـ24 أو 48 ساعة.

وتنشر وتعلق هذه القرارات قبل خمسة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لافتتاح الإقتراع، ويكلّف ولاة الولايات المذكورة بتنفيذ القرار.