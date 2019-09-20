الإنتربول يطيح بشبكة إرهابية تنشط في البحر المتوسط بالتنسيق مع الجزائر

أوقف جهاز الإنتربول 12 إرهابيا ينشطون في البحر الأبيض المتوسط وذلك بالتنسيق بين 6 دول على رأسها الجزائر.

وقال الأنتربول عبر موقعه أن عملية توقيف الإرهابيين المشتبه فيهم التي سميت بعملية “نيبتون” تمت بين 24 جويلية و8 سبتمبر.

وركزت العملية على التهديدات التي يُشكّلها المشتبه فيهم عند استخدامهم للمسالك البحرية بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.

وتتميز هذه المسالك حسب الانتربول تتميّز خلال موسم السياحة الصيفي بشدّة الازدحام.

وأضاف جهاز الشرطة الدولية بأنه وبدعم من فريق تابع للشرطة الجنائية الدولية في الميدان، استهدفت عملية الاستخبارات المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

كما استهدفت العملية الاستخباراتية، الشبكات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والأسلحة النارية والمخدرات.

وذكر الأنتربول انه تم إجراء 1.2 مليون بحث في في قواعد بيانات الإنتربول الخاصة بوثائق السفر المسروقة أو المفقودة.

كما شملت عمليات البحث في البيانات الجنائية والمركبات المسروقة، عن طريق شبكتها العالمية للاتصالات الآمنة i -24/7.

وقام بعمليات البحث في البيانات مسؤولون بسبعة موانئ بحرية من البلدان المشاركة الستة الجزائر- إسبانيا وإيطاليا ا وتونس وفرنسا والمغرب

وقد أسفرت العملية عن فتح 31 تحقيقا، منها أكثر من 12 تحقيقا يتعلق بحركة الأشخاص المشتبه فيهم بالإرهاب.

وتندرج هذه العمليّة ضمن الأهداف الرئيسيّة للإنتربول وفقا لما ذكره الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

ونقل موقع الأانتربول عن الأمين العام أنه عندما يتم تقاسم المعلومات بين الدول والجهات الإقليميّة عن طريق شبكات الإنتربول العالمية، يمكن لأي مراقبة حدودية أو تفتيش أن تؤول إلى فتح تحقيق إرهابي

وبينت العملية حسب الأنتربول الدور الأساسي لنظام الإنذار العالمي التابع له في العمل على إيقاف حركة الأشخاص المرتبطين بأنشطة إجرامية.

وتتضمن قواعد بيانات الإنتربول حاليا معلومات مفصلة عن أكثر من 50000 مقاتل إرهابي أجنبي وحوالي 400000 معلومة متصّلة بالإرهاب.

وشدد جهاز الشرطة العالمية على أهمية التعاون الإقليمي والوطني فيما بين مختلف الوكالات ذات الصلة في مجال تعزيز الأمن

كما نوه الجهاز بدور خبراء عن وكالة الحدود الأوروبية وحرس السواحل وعن منظمة الجمارك العالمي ضمن هذه العمليّة.