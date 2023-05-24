الإنتر يتوّج بكأس إيطاليا على حساب فيورنتينا

توّج إنتر ميلان بكأس إيطاليا على حساب فيورنتينا بعد الفوز عليها بثنائية مقابل واحد في اللقاء الذي جرى بملعب “الأولمبيكو”.

وسجّل انتر ميلان لاوتارو مارتينيز، في حين سجّل الهدف الوحيد لـ “الفيولا” نيكولاس غونزاليس.

وتنتظر، إنتر ميلان مباراة قوية في مانشستر سيتي في نهائي رابطة أبطال أوروبا يوم 10 جوان المقبل، ويبدو أن الفوز اليوم قد يلعب دوار هاما في تقديم مستوى كبيرا خلال النهائي الأوروبي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti