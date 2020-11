الإنتصارات تنسي قديورة متاعب المباريات والسفر

ونشر عدلان قديورة، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، ذكر من خلالها بآخر مواجهتين خاضهما رفقة الخضر، والفوز الأخير الذي حققه رفقة ناديه الغرافة أمس الأحد أمام الدحيل.

وأشار الدولي الجزائري، من خلال هذه التغريدة، للمجهود الكبير الذي بذله خلال الأيام الأخيرة، ما تتطلب منه أخد راحة مستحقة.

وأرفق عدلان قديورة هذه التغريدة، بصورة له، في أحد المطاعم، وهو يستمتع بموجبة غذاء، بعد الإنتصارات التي حققها، سواء مع المنتخب الوطني أو ناديه.

Doha > Paris > Alger : victoire contre le Zimbabwe > Yaoundé > Hararé > Nul contre le Zimbabwe > Yaoundé > Alger > Paris > Doha : victoire contre Duhaïl > a good rest is very well deserved! 🙏🏽✨🤲🏻😇 God bless you fam’ ! 💛🖤🇩🇿#DaBaBaTrip #AlHamdoulillah #TiriBarkAroundTheWorld pic.twitter.com/9mzNFW4ga1

— Adlene GUEDIOURA (@AdleneGUEDIOURA) November 23, 2020