الإنتصارات تنسي قديورة متاعب المباريات والسفر

أبدى الدولي الجزائري عدلان قديورة سعادته بالانتصارات الأخيرة التي حققها في مبارياته سواء مع المنتخب الوطني، أو ناديه الغرافة.

ونشر عدلان قديورة، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، ذكر من خلالها بآخر مواجهتين خاضهما رفقة الخضر، والفوز الأخير الذي حققه رفقة ناديه الغرافة أمس الأحد أمام الدحيل.

وأشار الدولي الجزائري، من خلال هذه التغريدة، للمجهود الكبير الذي بذله خلال الأيام الأخيرة، ما تتطلب منه أخد راحة مستحقة.

وأرفق عدلان قديورة هذه التغريدة، بصورة له، في أحد المطاعم، وهو يستمتع بموجبة غذاء، بعد الإنتصارات التي حققها، سواء مع المنتخب الوطني أو ناديه.