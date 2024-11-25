الإنتقاء النهائي للمترشحين لأداء صلاة التراويح بالمهجر غدا الثلاثاء
بقلم عايدة.ع
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها، أن الانتقاء النهائي للمترشحين الناجحين في الانتقاء الأولي لأداء صلاة التراويح 1446هـ/2025 م بالمهجر، سيكون يوم غد الثلاثاء.
وأوضح البيان أن “المترشحين الناجحين في الانتقاء الأولي لأداء صلاة التراويح 1446هـ/2025 م بالمهجر. مدعوون للالتحاق أيام 26 و27 و28 نوفمبر الجاري، بالمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات. إدارة الشؤون الدينية والأوقاف- دار الإمام- بالجزائر العاصمة، ابتداء من الساعة السابعة 07:00 صباحا، وذلك لاجتياز الانتقاء النهائي”.
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