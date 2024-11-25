الإنتقاء النهائي للمترشحين لأداء صلاة التراويح بالمهجر غدا الثلاثاء

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها، أن الانتقاء النهائي للمترشحين الناجحين في الانتقاء الأولي لأداء صلاة التراويح 1446هـ/2025 م بالمهجر، سيكون يوم غد الثلاثاء.

وأوضح البيان أن “المترشحين الناجحين في الانتقاء الأولي لأداء صلاة التراويح 1446هـ/2025 م بالمهجر. مدعوون للالتحاق أيام 26 و27 و28 نوفمبر الجاري، بالمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات. إدارة الشؤون الدينية والأوقاف- دار الإمام- بالجزائر العاصمة، ابتداء من الساعة السابعة 07:00 صباحا، وذلك لاجتياز الانتقاء النهائي”.

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