الإنتقادات تلاحق محرز في الدوري السعودي

يتواصل مسلسل إنتقاد الدولي الجزائري ولاعب الأهلي، رياض محرز، من قبل المحللين السعوديين رغم أرقامه الإيجابية.

وخلال حصة دورينا غير المبثة عبر قناة السعودية الرياضية يوم الإثنين، صرح لاعب الإتحاد السعودي السابق محمد نور، أن محرز يلعب بأقل مجهود مع ناديه الأهلي.

فيما واصل لاعب الأهلي السابق حسين عبد الغني، توجيه الإنتقادات لمحرز من دون مبررات، خاصة وأن لاعب الخضر ساهم بـ45% من أهداف الأهلي هذا الموسم.

ونصح حسين عبد الغني، نجم الخضر بالإحتذاء برونالدو، والذي حسبه يركض وراء الكرة وكأنه طفل من الشغف.

والغريب في الأمر، يعد محرز أنجح صفقة في ميركاتو الأهلي، لكنه لم يسلم من الإنتقادات، في حين يتواجد المهاجم البرازيلي فيرمينو في حالة صيام عن التهديف منذ 11 أوت الماضي، ولكن لم تتعالى أي الأصوات بحق اللاعب وتوجيه الإنتقادات للاعب ليفربول السابق.