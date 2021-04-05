الإنتقادات توقف مسلسل “الملك” لعمرو يوسف من السباق الرمضاني

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “الملك” الذي كان مقررا عرضه في شهر رمضان، وقف المسلسل الذي قام ببطولته الفنان عمرو يوسف.

وأكد المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المنتجة، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار لمشاهدة المسلسل.

و كذلك مراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في موسم رمضان القادم.

وصرح مصدر من فريق العمل لـ”العين الإخبارية”، بأن التصوير كان مستمرا حتى مساء السبت، وأن أسرة العمل فوجئت بقرار الشركة المتحدة.

يذكر أن المسلسل تعرض لموجة من الانتقادات، بعدما أطلقت الشركة المنتجة الإعلان الترويجي الأوّل.

و هذا بسبب ظهور الممثل عمرو يوسف بطل العمل بلحية، وهو يجسد شخصية الملك أحمس طارد الهكسوس.

ومن المعروف تاريخيا أن الملك بدون لحية، لأنه ليس من العامة.

كما طالت الانتقادات أزياء الفنانة ريم مصطفى، والتي جاءت لا تتناسب مع العصر الفرعوني .

مسلسل ” الملك” مأخوذ عن رواية “كفاح طيبة” للأديب العالمي نجيب محفوظ، من بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى وماجد المصري.