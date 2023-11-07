الإنتهاء قريبا من بعث النظام المعلوماتي الجديد لمؤسسات رأس المال الإستثماري

قال المدير العام للمالية الجزائرية للإستثمار سي عمارة سعيد، إنّ مصالحه قامت بتخصيص إلى غاية السداسي الأول من هاته السنة مبلغ 381 مليار سنتيم. وجّهت لتمويل عدة مؤسسات في مختلف المجالات في إطار الصندوق الإستثمار الولائي.

وقال سي عمارة سعيد في تصريح خصّ به “النهار”، أنه تم تمويل مؤسسات في قطاع السياحة و أخرى في الانتاج الصيدلاني، الصناعة التحويلية الخفيفة. الصناعة الشبه الصيدلانية، بالإضافة إلى تمويل بعض الملبنات. حيث أشار إلى بلوغ نسبة 56 بالمائة من المؤسسات الممولة عبر المستوى الوطني. و التي دخلت حيز النشاط و 29 بالمائة بالنسبة المؤسسات التي ستشرع في نشاطها.

كما أكد سي عمارة خلال اليوم الإعلامي حول الصناديق الاستثمارية الذي نظم بجامعة بلحاج بوشعيب بعين تموشنت. أنهم بصدد الانتهاء من بعث النظام المعلوماتي الجديد و هو الأول من نوعه في الجزائر بالنسبة لمؤسسات رأس المال الاستثماري. مشيرا في سياق آخر أن هناك تغييرات في قانون البورصة لتسهيل عمليات دخول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى البورصة.

و قال سي عمارة، إنّ ولاية سطيف قامت بالاستهلاك الكلي لملبغ الصندوق الاستثماري لولاية سطيف، و هو ما جعل الولاية رائدة في المجال.