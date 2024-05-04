الإنتهاء من أشغال إصلاح جسر وادي كيسير ببلدية العوانة  بجيجل

تم اليوم، السبت، الانتهاء من أشغال إصلاح جسر وادي كيسير ببلدية العوانة بولاية جيجل وإعادة فتحه على حركة السير.

وحسب بيان وزارة الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية، فإن ذلك يأتي ذلك بعد زيارة معاينة قام بها وزير الاشغال العمومية والمنشات القاعدية لخضر رخروخ الى ولاية جيجل، يوم الأربعاء 24 أفريل 2024.

أين أسدى تعليمات الى مسؤولي الشركات المكلفة بالأشغال وعلى رأسها المؤسسة العمومية للمنشات الفنية (سابطا) من أجل تسخير وتعبئة جميع الوسائل المادية و البشرية اللازمة لاصلاح الأضرار التي لحقت بجسر وادي كيسير بسبب الفيضانات الأخيرة التي عرفتها الولاية في أواخر شهر فيفري الماضي مما أدى الى غلقه على حركة المركبات.

وتجدر الإشارة بان الوزير قدم مجموعة من التعليمات لمعالجة الانزلاق الأرضي المسجل بالطريق الوطني رقم 43 في محوره الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية.

وتحديدا بمنطقة بولخماس بالمخرج الغربي لبلدية الزيامة المنصورية، ومن ضمنها الإسراع في تهيئة وفتح مسلك بديل بين منطقة بلقيطون وبولخماسن، على حدود ولاية بجاية على مسافة 2.5 كلم.

اين تم تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية للشركات العمومية من أجل إنهاء الأشغال التي تشهد وتيرة جد متسارعة، في انتظار فتحه على حركة السير خلال نهاية الأسبوع الجاري.