الإنتهاء من أشغال إنجاز 33 محطة معالجة النفايات المنزلية هذه السنة

سيتم الإنتهاء من أشغال إنجاز 33 محطة معالجة النفايات المنزلية على مستوى مراكز الردم التقني عبر العديد من الولايات.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، كريم ومان، أن المحطات تهدف للحد من أخطار النفايات على البيئة والصحة العمومية.

وأضاف ومان، في تصريح لـواج، أن الأشغال المتعلقة بإنجاز هذه المحطات كلّفت غلاف مالي يقدر بـ 7 مليارات دينار.

وأوضح ومان، أن المحطات تقدمت بشكل كبير، مضيفا أن 24 محطة من أصل 33 تم تنصيبها على مستوى مراكز الردم التقني.

وتدخل هذه المحطات ضمن استراتيجية وزارة البيئة التي أطلقت هذا المشروع بتمويل من الصندوق الوطني للبيئة و الساحل.

وأكد ذات المتحدث، أن مشروع إنجاز 33 محطة معالجة النفايات المنزلية من شأنه تحويل 1 مليون متر مكعب من العصارة.

وسيتم تحويل العصارة إلى مياه صالحة لسقي الأراضي الفلاحية أو غيره من الإستعمالات في المجالات الصناعية وغيرها.

وأوضح ذات المسؤول، أن إنجاز هذه المحطات سيكون عبر 33 ولاية أغلبها واقعة بالمناطق الساحلية و الهضاب العليا.