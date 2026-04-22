الإنتهاء من إصلاح 29 “كابل” من الألياف البصرية التي تعرّضت للسرقة والتخريب
بقلم أمينة داودي
أعلنت إتصالات الجزائر، أنه تمّت إعادة الوضع إلى طبيعته بعد الإنتهاء من إصلاح 29 كابل من الألياف البصرية التي تعرّضت لأعمال السرقة و التخريب.
وأشارت إلى أنه ومنذ الدقائق الأولى لوقوع الحادث، تم إتخاذ كافة الإجراءات و التدابير اللازمة لضمان استمرارية خدمة الإنترنت لفائدة زبائننا الكرام. خاصة المشتركين في الخدمات المنزلية، مما سمح بتفادي أي إنقطاع تام في الخدمة.
وأكدت إتصالات الجزائر إلتزامها الدائم بضمان جودة و إستمرارية خدماتها، و تجدد حرصها على التقرب أكثر من زبائنها وتلبية تطلعاتهم.
