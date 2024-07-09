تم الإنتهاء من التصحيح الثالث لأوراق البكالوريا في أغلب المواد، لدى كل الشعب العلمية والأدبية.

ورصد تلفزيون “النهار”، تصريحات وآراء أساتذة مكلفين بتصحيح أوراق الممتحنين في شهادة البكالوريا.

وقال أستاذ لمادة الرياضيات، أن شعبة الرياضيات كانت نتائجهم جد ممتازة، فيما تم تسجيل تحسن طفيف في نقاط مادة الرياضيات لباقي الشعب.

وقال عضو أمانة مراقبة، أن نقاط المترشحين الأدبيين في المواد العلمية كانت متدنية، فيما كانت نقاط شعبة تسيير وإقتصاد ضعيفة.

وقالت أستاذة لمادة العلوم الطبيعية، أن نتائج شعبة العلوم التجريبية، كانت جيدة، حيث تحصل البعض حتى على نقطة 19 من 20.

وأكدت أستاذة لمادة الفلسفة، أن النقاط جيدة هذه السنة، خاصة شعبة الآداب.

وقالت أستاذة ثانية لمادة الفلسفة، أن الأدبيين كانت نتائجهم جيدة، والعلميين أيضا، أما شعبة تسيير وإقتصاد كانت نتائجهم ضعيفة.