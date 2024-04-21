الإنتهاء من ربط محطتي تحلية مياه البحر “فوكة 2″ و”رأس جنات” قبل نهاية 2024

أكد وزير الري، طه دربال، أنه سيتم الإنتهاء من ربط محطتي تحلية مياه البحر “فوكة 2″ بولاية تيبازة و”رأس جنات” في بومرداس بشبكة الماء الشروب قبل نهاية عام 2024.

وخلال زيارة تفقدية لأشغال ربط المحطتين، أشاد دربال بمستوى تقدم المشروعين اللذين تم إنجازهما بسواعد وكفاءات جزائرية. داعيا إلى الحفاظ على وتيرة العمل للإنتهاء من أشغال ربط المحطتين بالشبكة. حتى يتسنى للمواطن الحصول على المياه الصالحة للشرب مع نهاية 2024 عبر هاتين المحطتين.

وزار الوزير مشروع مركب “الساحل” بمدينة سيدي عبد الله “العاصمة” مكون من خزانين. حيث دعا مختلف المؤسسات المسؤولة عن المشروع إلى العمل من أجل أفضل إستغلال للموارد المائية. التي ستكون متاحة خلال دخول المحطة حيز الخدمة. وستسمح هذه البنى المربوطة بمحطة تحلية مياه البحر “300 ألف متر مكعب في اليوم”. بالتخلص من إشكالية التزويد بالمياه الصالحة للشرب في ولايات تيبازة والجزائر العاصمة والبليدة.

ويهدف مشروع ربط محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 إلى تعزيز وتأمين التزود بالمياه الصالحة للشرب لفائدة 17 بلدية في غرب العاصمة. بطاقة إنتاج قدرها 200 ألف م3 في اليوم. إضافة إلى 9 بلديات بشرق ولاية البليدة بمعدل 100 ألف م3 في اليوم.

ويتضمن المشروع مرحلة أولى لربط محطة تحلية مياه البحر بمركب “الساحل” المكون من خزانين. سعة كل واحد منهما 25 ألف م3 عبر أنابيب بطول 12.2 كلم وبقيمة 5ر6 مليار دينار. أما المرحلة الثانية، فتتمثل في ربط مركب “الساحل” بولاية البليدة عبر شطر يؤدي إلى بلدية حساينية. ثم شطر ثان يربط بين حساينية ومفتاح بمبلغ إجمالي قدره 10 مليار دج.

من جهة أخرى، قام الوزير، رفقة والي بومرداس، فوزية نعمة، بزيارة تفقدية لمشروع ربط محطة رأس جنات (300 ألف م3 في اليوم). حيث دعا القائمين على هذا المشروع إلى إجراء كافة الإختبارات اللازمة لهذا النوع من البنية قبل الإنتهاء منها في الآجال المحددة.