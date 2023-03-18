الإنجليزية في الابتدائي.. 85 بالمائة تحصلوا على المعدل

قال وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، إن نسبة التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل في اللغة الإنجليزية فاق 85 بالمائة.

كما أوضح، وزير التربية، في ندوة خصصها لتقييم الثلاثي الثاني، أن نتائج اللغة الإنجليزية تبعث على التفاؤل. داعيا إلى المزيد من المثابرة والعمل على مواصلة الجهود.

وعن شعبة الفنون التي تم ادراجها مؤخرا، فبلغت نسبة المتحصلين على المعدل 93 بالمائة.

مختصّون كوّنوا الأساتذة وكل المدارس استفادت من الكتاب

قال عبد الحكيم بلعابد،إن أكثر من 20 ألف مدرسة استفادت من كتاب الانجليزية. كما أوضح، الوزير، أن الكتاب موجود في كل المدارس دون استثناء من أجل تدريس اللغة الانجليزية، تنفيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشار وزير التربية الوطنية، خلال ندوة صحفية بمناسبة الدخول المدرسي، إلى أن خبراء ومختصون، تكفلوا بتأطير وتكوين أساتذة الانجليزية. مضيفا أن أستاذ هذه اللغة التي قرر رئيس الجمهورية تدريسها من الثالثة الابتدائي، له ليسانس او مستوى جيد. مشيرا إلى أهمية الاعتماد على المتخرجين من المدرسة العليا للأساتذة. كما سيستمر التكوين على مدار السنة.

كما أضاف الوزير بلعابد، أن الدخول المدرسي المقبل، سيشهد تنصيب اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة من التعليم الإبتدائي. طبقا لقرار الرئيس بعدما تم تنصيبها في السنة الثالثة. مشيرا إلى أن القطاع مستعد على أتم الإستعداد والبرامج جاهزة وسنكون في الموعد.

وأشار في سياق ذي صلة، إلى أنه سيتم خلال الدخول المدرسي المقبل تنصيب السنة الثالثة من التعليم الثانوي لشعبة الفنون، تطبيقا لتعليمات الرئيس بعدما تم إقرار شعبة الفنون. مؤكدا أن نتائج الشعبة ممتازة هذه السنة. كما أن نتائج الثلاثي الأول للسنة الثانية كانت واعدة.

وكشف وزير التربية بلعابد في ذات السياق، أنه سيكون أول امتحان لشهادة البكالوريا في شعبة الفنون السنة المقبلة.