الإنجليز: “ذكاء محرز جعله الخيار الأول لغوارديولا” !

أشادت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية بالنجم الجزائري “رياض محرز”، عقب أدائه الكبير مع “مانشستر سيتي” في الداربي الكبير ضد “مانشستر يونايتد”.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن “محرز” فهم طريقة لعب غوارديولا بأفضل طريقة ممكنة ويلعب دوره فوق أرضية الميدان على أكمل وجه.

كما كان النجم الجزائري حاسما في الهدف الثاني لفريقه بتمريرة ساحرة لـ “أغويرو”، كما أنه ساهم بأدواره الدفاعية وأصبح الخيار الأول لـ “بيب غوارديولا”.

فالذكاء الذي يمتاز به “محرز” جعله يطبق أوامر الفيلسوف الإسباني بحذافيرها، ولا يخطئ في التمركز.