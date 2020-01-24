الإنجليز: “محرز أثبت لغوارديولا قيمته وأكد على علو كعبه”

أشاد النقاد في إنجلترا بـ “رياض محرز”، مؤكدين أن اللاعب الجزائري بات الرقم واحد في “مانشستر سيتي” هذا الموسم.

وفي تقرير مطول في أحد المواقع الرياضية البريطانية، أكد “غراهم” كاتب المقال، أن “محرز” أثبت لـ “غوارديولا” نفسه وأنه صاحب الحلول في الفريق.

أداء “رياض” في الفترة الأخيرة جعل الجميع في انجلترا يشيدون به، بل يعتبرونه الأفضل في منصبه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

فالنجم الجزائري هو لاعب حاسم في كل المباريات سواء بصناعة الفرص، تسجيل الأهداف، التمريرات الحاسمة وحتى بالحصول على ركلات الجزاء.