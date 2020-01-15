الإنجليز: “محرز أخطر لاعبي السيتي هذا الموسم” !

تتواصل الإشادة بالنجم الجزائري “رياض محرز” في “إنجلترا” بعد الأداء الكبير الذي يظهر به منذ بداية الموسم مع “السيتي”.

وفي تقرير مطول نشره موقع “مانشستر إيفنينغ”، أكد أن “رياض محرز” هو أخطر لاعبي السيتي هذا الموسم.

فأرقامه رهيبة في خط الهجوم، فلديه أحد أفضل المعدلات الهجومية في الدوري الانجليزي، فهو يسدد بمعدل 3.34 تسديدة كل 90 دقيقة.

ويتفوق عليه سوى “أغويرو”، “خيسوس” والمصري “محمد صلاح”، كما أن دقة تسديداته تجعله قادرا على التسجيل من أي مكان.

كما أنه أكثر لاعبي “السيتي” صناعة للفرص في المباريات، وأكثر اللاعبين مراوغة.

وفي نهاية التقرير، أكد موقع “مانشستر إيفنينغ”، أن “محرز” أسكت الجميع بأدائه الكبير هذا الموسم.