الإنجليز: “محرز سيُسبب مشاكل كبيرة لغريليتش” !

كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أن النجم الجزائري “رياض محرز” وجه رسالة مباشرة لكل لاعبي مانشستر سيتي وحتى “جاك غريليتش” الذي بات قريبا من الانضمام لنادي “مانشستر سيتي”.

وأكدت ذات المصادر، أن تألق “محرز” في المباريات التحضيرية سيسبب العديد من المشاكل لنجم انجلترا “جاك غريليتش” الذي لن يجد الطريق مفروشا بالورود في حالة ترسيم انضمامه للسيتي فرياض يقدم في مستويات كبيرة.

كما أن “بيب غوارديولا” كان دائما صريحا بين لاعبيه، من يستحق المشاركة كأساسي فسيلعب كأساسي ولا شيء آخر.