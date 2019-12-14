الإنجليز يؤكدون أحقية بن رحمة اللعب في البريمرليغ

أثنت الصحافة الإنجليزية، على الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب برينتفورد الإنجليزي، مؤكدة قدرته على اللعب ضمن أندية البريميرليغ.

وكشف موقع “بيرمينغهام ميل” الإنجليزي، أن مهارات ومردود سعيد بن رحمة، يؤهله للعب ضمن أحد أندية البريميريلغ الإنجليزي.

واستندت الصحافة الإنجليزية في ذلك، على ما يقدمه الدولي الجزائري منذ الموسم الماضي في القسم الثاني الإنجليزي، رفقة ناديه برينتفورد.

وأضاف ذات المصدر، أن بن رحمة، بصم الموسم الماضي على 14 تمريرة حاسمة، وسجل 10 أهداف، بينما قدم هذا الموسم 5 تمريرات حاسمة، وسجل 3 أهداف.

يذكر أن سعيد بن رحمة، مطلوب من عدة أندية أبرزها نادي أستون فيلا، وتقدر قيمته السوقية بـ20 مليون إسترليني.