الإنجليز يؤكدون.. “السيتي” سيُجدد عقد محرز

كشفت مختلف الصحف البريطانية أن نادي “مانشستر سيتي” سيقدم عرضا جديدا للنجم الجزائري “رياض محرز” من أجل تجديد عقده مع الفريق خاصة وأن عقده ينتهي بعد موسمين وحتى يقطع الطريق أمام الأندية الراغبة في ضمه.

وأكد الصحفي “سام لي” المقرب من “مانشستر سيتي”، أن النادي الإنجليزي جهّز العقد لـ “محرز” وسيقدمه في الأيام القليلة المقبلة، وكل الأمور توحي لتجديد عقد اللاعب الجزائري خاصة أنه أكد في العديد من المناسبات أنه يريد البقاء والاعتزال في السيتي.

يذكر أن البعض ربط إسم “رياض محرز” مع اللاعبين “جاك غريليتش” و”هاري كين” قبل أن تؤكد إدارة السيتيزن بقاء الجزائري حتى وان تدعم الفريق بهذين الصفقتين.