الإنجليز يؤكدون.. “محرز يجعل حياة غوارديولا سهلة” !

نشر موقع “مانشستر إيفنينغ” الإنجليزي، تقريرا مطولا على بعض اللاعبين الذين يجعلون حياة “بيب غوارديولا” سهلة في “مانشستر سيتي”.

وجاء في ذات التقرير، أن النجم الجزائري “رياض محرز” الذي تألق كثيرا هذا الموسم هو أحد هؤلاء الذين يجعلون حياة “غوارديولا” سهلة.

النجم الجزائري نجح في كسب ثقة “غوارديولا” بعد بداية موسم متذبذبة، فهو يمنح الضمان هجوميا والمساعدة دفاعيا رفقة “والكر”.

بالإضافة إلى هذا فإن أهداف “محرز” دائما ما تكون حاسمة، خاصة في دوري الأبطال وما فعله أمام “بورسيا دورتموند” و”باريس سان جيرمان”.