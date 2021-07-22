الإنجليز يحذرون “غريليتش” من تكرار خطأ “محرز” !

في تقرير مطول نشره موقع “مانشستر إيفنينغ” الإنجليزي، كشف فيه النقاد في إنجلترا أن الجميع ينصح “غريليتش” بعدم الانضمام لـ “مانشستر سيتي” وإلا سينتهي به الحال مثلما هو الآن “رياض محرز”.

وجاء في ذات التقرير، أنه في حالة انضم “غريليتش” إلى السيتي فلن يلعب بصفة دائمة مثلما شارك “محرز” في أول موسم له مع السيتي، بل سيكون له دور ثانوي في الفريق في حين يمكنه أن يلعب دور القيادة في “أستون فيلا” أو في فريق آخر.

يذكر أن “بيب غوارديولا” وإدارة “مانشستر سيتي” مستعدون لدفع ما يقارب الـ 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب البريطاني المحبوب من طرف الجميع.