الإنجليز يدافعون عن “محرز” بعد تصريحات مُحلل “سكاي سبورتس” !

وقال “شار;ود” في تصريح له: “أعتقد أن رياض محرز كان مخيبا لآمال مانشستر سيتي”.

وراح الإنجليز يذكرون “تيم شاروود” بأرقام وألقاب “رياض محرز” مع “مانشستر سيتي” ومافعله في “البريميرليغ”.

كما أن البعض أكد أن الجميع يرغب في رؤية “محرز” في فريقه عكس هذا المدرب “الفاشل” على حد قولهم.

يذكر أن “تيم شاروود” معروف بتصريحاته المثيرة للجدل في إنجلترا ويكفي أنه وصف “ميسي” باللاعب غير الموهوب !

Tim Sherwood on Riyad Mahrez – "Overall I think he has been a disappointment for Man City."

✅ A goal involvement in every 1.7 games #PL games.

✅ Premier League winner

✅ FA Cup winner

✅ 2x EFL Cup winner

We'd hate to see what a success is. 😳 pic.twitter.com/pWLDK8YMk5

— William Hill (@WilliamHill) December 5, 2020