الإنجليز يدافعون عن “محرز” بعد تصريحات مُحلل “سكاي سبورتس” !

دافع الإنجليز بقوة عن النجم الجزائري “رياض محرز”، بعد التصريحات المثيرة من طرف “تيم شاروود” محلل “سكاي سبورتس”.

وقال “شار;ود” في تصريح له: “أعتقد أن رياض محرز كان مخيبا لآمال مانشستر سيتي”.

وراح الإنجليز يذكرون “تيم شاروود” بأرقام وألقاب “رياض محرز” مع “مانشستر سيتي” ومافعله في “البريميرليغ”.

كما أن البعض أكد أن الجميع يرغب في رؤية “محرز” في فريقه عكس هذا المدرب “الفاشل” على حد قولهم.

يذكر أن “تيم شاروود” معروف بتصريحاته المثيرة للجدل في إنجلترا ويكفي أنه وصف “ميسي” باللاعب غير الموهوب !