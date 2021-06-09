الإنجليز يراهنون على مغادرة “سترلينغ” وبقاء “محرز” في السيتي !

كشفت مصادر صحفية إنجليزية، أن مغادرة “رحيم سترلينغ” لنادي “مانشستر سيتي” أقرب من رحيل “رياض محرز” في الميركاتو الصيفي ويرفض “بيب غوارديولا” التفريط في كلاهما بالرغم من رغبته الكبيرة في ضم “غريليش” و”هاري كين”.

كما كشفت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الكتالونية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن إدارة “برشلونة” مستعدة لبدأ المفاوضات مع “السيتي” من أجل التعاقد مع الإنجليزي “رحيم سترلينغ” مباشرة بعد نهاية “اليورو”.

يذكر أن إدارة “السيتي” بحاجة للأموال من أجل التعاقد مع “هاري كين” و”جاك غريلتش” التي ستكون تكلفتهما أكثر من 200 مليون أورو.