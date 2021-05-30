الإنجليز يصدمون “غوارديولا”.. “فلسفتك الزائدة أضاعت عنك اللقب” !

أكد جل النقاد في إنجلترا أن المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” هو السبب الرئيسي في خسارة “مانشستر سيتي” لقب دوري أبطال أوروبا سهرة أمس السبت أمام “تشيلسي” بسبب فلسفته الزائدة على حد تعبيرهم.

فالتشكيلة التي تفوز وتبدع لا تتغير، غير أن “غوارديولا” كان له رأي آخر وأراد مخادعة “توخيل” غير أن خطته في النهائي باءت بالفشل في الوقت الذي كان يجب أن يكون حذرا وهو الذي خسر مرتين من توخيل قبل المباراة النهائية، حسب ما ذكره موقع “مانشستر إيفنينغ”.

كما أن طريقة لعب “السيتي” كانت مغايرة لما كانوا يقدمونه في الأشهر الأخيرة بعد أن كان “سترلينغ” حبيس دكة البدلاء، فتواجد “الإنجليزي” كأساسي جعلهم يلعبون بنفس الطريقة القديمة، ولا ينوعون هجماتهم التي كانت من جهة واحدة.