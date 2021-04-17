الإنجليز يضغطون على غوارديولا للتخلي عن محرز!

يقوم الإعلام الإنجليزي، في الأيام القليلة الماضية، بفرض ضغط رهيب على مُدرب مانشسر سيتي، بيب غوارديولا لدفع لإسقاط محرز من تشكيلته الأساسية.

وشهدت الندوة الأخيرة للفيلسوف، مُطالبة صريحة من الصحافة المحلية، للدفع برحيم ستيرلينغ بدلا من الجزائري.

وجاء الرد سريعا، من طرف التقني الإسباني، الذي أكد بأن الأفضل هو من سيتواجد على أرضية الميدان.

كما تطرق، لإمكانية تواجد نجم ليفربول السابق رفقة مواطنه فيل فودن، على حساب مُحارب الصحراء.

وقال في هذا الشأن :”بطبيعة الحال فيل ورحيم قادران على اللعب سويا، وأمتلك العديد من الخيارات التكتيكية”.

وختم :”