الإنجليز يظلمون محرز من جديد ويُقللون من قيمته!

عاد الإعلام الإنجليزي ليظلم الدولي الجزائري رياض محرز، وهذا في تصنيف أفضل لاعبي العالم خلال العام الجاري 2019.

وصُنف للجناح الطائر لنادي مانشستر سيتي، في المركز الـ49 عالميا، من طرف جريدة “الغارديان” البريطانية.

وإعتبر الكثيرون بأن المركز الذي مُنح لليساري، أقل بكثير من الذي يستحق، بإعتبار أن كثيرا ممن سبقوه أقل منه مُستوى.

ونجد بأن عناصر لم تُقدم الكثير هذه السنة لا مع أنديتها ولا منتخبات بلادها، سبقت إبن سارسال.

يُذكر بأن قائد الخضر، نال إعتراف صريحا بعالميته، عندما أختير كعاشر أفضل لاعب عالميا من طرف فرانس فوتبول.