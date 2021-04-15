الإنجليز يعترفون بقوة “محرز” !

قاد النجم الجزائري “رياض محرز” فريقه “مانشستر سيتي” لنصف نهائي دوري الأبطال بعد أن سجل ركلة جزاء في شباك “دورتموند”.

ونشر موقع “مانشستر إيفنينغ” تقريرا مفصلا عن أداء كل اللاعبين، وأشادوا كثيرا بـ “رياض محرز”.

الموقع الإنجليزي أكد أن رياض أخذ على عاتقه مسؤولية تسديد ركلة الجزاء في تلك الظروف الصعبة.

فالنجم الجزائري كان على علم أن تضييعها يعني دخول الفريق في مرحلة الشك وقد يكلفه ذلك غاليا.

غير أن “محرز” سددها بطريقة رائعة سكنت شباك الحارس الخصم لينسي جماهير “السيتي” ركلته الضائعة في مرمى ليفربول في أول مواسمه مع “السكاي بلوز”.