“الإنجليز” يعترفون: “غوارديولا مطالب بالإعتماد على محرز”

يبدو أن خسارة “مانشستر سيتي” أمام “نورويتش” ستكون فال خير على النجم الجزائري “رياض محرز” الذي يتجه للمشاركة كأساسي في قادم المباريات.

فقد أكد “بيب غوارديولا” أن سيغير بعض الأمور في الفريق وهو ما سيكون في فائدة النجم الجزائري “رياض محرز”.

في حين كشف موقع “مانشستر إيفينيغ” الإنجليزي أن “بيب” مطالب بالإعتماد على بطل إفريقيا “محرز” في قادم المواعيد.

فالنجم الجزائري في الوقت الحالي يستحق مكانة أساسية في الفريق بالنظر للمباريات التي قدمها كأساسي فكان من الأجدر بقائه في التشكيلة عوض جلوسه على دكة البدلاء.

يذكر أن “مانشستر سيتي” سيواجه “شختار دونتسيك” هذا الأربعاء في أول جولة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.