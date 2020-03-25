الإنجليز يعترفون: “محرز قطعة أساسية في تشكيلة غوارديولا”

نشر موقع “مانشستر إيفنينغ” تقريرا مطولا عن أبرز لاعبي “مانشستر سيتي” والذين حظوا بثقة المدرب “بيب غوارديولا”.

وفي ذات التقرير فإن “محرز” هو أحد اللاعبين الذين وضع فيهم “بيب” ثقته الكاملة، كما أن أرقامه تتحدث عنه.

فتشاء الصدف أن يكون محرز هو المنافس الأول لـ “كيفين دي بروين” في صناعة الفرص والتمريرات الحاسمة.

كما أن “رياض” عرف كيف يقلب الأمور رأسا على عقب في تشكيلة “غوارديولا” ليصبح قطعة أساسية.

كما جاء أيضا في ذات التقرير، أن “محرز” تطورا كثيرا مقارنة بالموسم الماضي بل أصبح أفضل خاصة من الناحية الدفاعية.

كما أنه ساهم في تسجيل 23 هدف هذا الموسم مع السيتي في كافة المسابقات أين سجل 9 أهداف ومنح 14 تمريرة حاسمة وتحصل على أكثر من 3 ركلات جزاء.