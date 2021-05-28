الإنجليز يعترفون.. “محرز من كرة الشارع إلى نهائي دوري الأبطال” !

أشادت صحيفة “الإنديبنديت” البريطانية بالنجم الجزائري “رياض محرز”، قبل 24 ساعة من نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمع بين “مانشستر سيتي” و”تشيلسي” غدا السبت في ملعب “الدراغاو” بمدينة “بورتو” البرتغالية.

وجاء في تقرير مطول نشرته الصحيفة البريطانية، أن النجم الجزائري “رياض محرز” قطع طريقا طويلا للوصول إلى مكانته اليوم، خاصة أنه خريج كرة الشارع، فمن الشارع سيلعب غدا أهم مباراة في مسيرته الكروية وأكبرها.

في نفس السياق، أكدت الصحيفة البريطانية، أن “محرز” كان دائما محبا لكرة القدم وأنه آمن بنفسه حتى في أصعب المواقف، كما أشادت بموقف والدته التي كان الداعم الرئيسي له بعد وفاة والده، وتأسف “رياض” على وفاة والده خاصة أنه كان يريده أن يشاهده وهو على قمة هرم كرة القدم.